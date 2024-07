REPLIIK Katrin Pauts: vanainimene – alati abitu, alati ohver?

Niisamuti kujutatakse ette, kui juttu kellegi eakast emast, isast või vanavanematest, et tegu on mahedate ja nunnude hallide lokikestega arnoldrüütlitega, kellega tuleks pudikeeles kõnelda. Et vanainimene on ka kõrges eas keerulise iseloomuga juurikas, no juhul, kui ta on seda eluaeg olnud – või et tal ülepea mingi oma iseloom on – see on hoomamatu või kuidagi isegi sobimatu.