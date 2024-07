Muhu uudissed Tule või lennates

Suaremualt suab Muhuse kenasti kaudu väena silda autuga või väntlavaga kua. Kis tahab, tuleb mudud puadiga. Iidlased, nie tulavadkid paljast puadiga. Ülemualt tuob lae rahva siia ja viib pärast äe kua. Aga, neh, et nüid võib Muhuse isegid lennukiga tulla, vuata, siis küll ep oska eta änam midad kosta. Juu nüid ikka kõik sii ilmas nähtud ja kuuldud oo. Ei kange asi! Pissike lennuväli avati Raugi ja Kallaste küla piiris mineva esmasbe. Neh, kopteriga oo siia ennegid köidud. Nie va Sõnajalad ikka vahest köisid sedaviisi valdas asju aamas. Suame ikka nähe, kas lennukiga köijaid tuleb mõjalt kua kut paljast Linnulennu majarahvas isi. Lennumassinaid mahub nende kivisaa taha kena pitk jäda roise. Ja üömuale suab kua nende juure. Vat sõuke uudis!

Neh, ja teene uudis, et muhulaste Ilu Jääb oo seks vuastaks lõppen. Või ikkagid põle? Muhulaste ilu ep sua otsa eluaegaskiid. Igatahes oo Hellamoa külakeskuses nüid kuni augustikuu lõpuni väljas näitus "Muhulaste ilu, mis jääb!" Ui sial oo uhkeid, muistseid rahvariidid ja asju. Igal asjal oo oma jutt kua jutusta. Nõukste aside veatus oo just mitmid kordi suurem, mis põle lihtsalt varraste või kaŋŋasjalgadega kuotud või ristpistes tehtud ja kokku õmmeldud, sest nendel oo terve pitk ajalugu ja lugu kua juures. Neh, vahtima suab minna siis kui külakeskus lahti oo. Teisibe ja kessiku ühessast viieni, neljabe ühessast kuieni, riede ühessast neljani ja laupa paljast lõunani, neh siis kellu üheni. Võite lahkesti sisse astuda.