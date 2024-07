Kas kõrged hinnad panevad Saaremaa turismile põntsu?

Tänase Saarte Hääle arvamusleheküljel kirjutab ettevõtja Andres Tiik, et Saare ja Hiiu maakonnal on läbi TS Laevade hinnapoliitika konkurentsitult Euroopa kõrgeim turismimaks, ning et paljud tema tuttavad ja sõbrad kaebavad, et ei soovi enam Saaremaale minna, kuna see ettevõtmine on liiga kallis ja mujal Eestis on odavam puhata.