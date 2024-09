Saaremaa vald: üürimajaga probleeme pole

Nimelt leidis riigikontroll üürimajade auditis, et Kuressaare üürimajas anti kortereid üürile isikutele, kes ei kuulunud mobiilse tööjõu sihtrühma, ning see oli riigikontrolli hinnangul üürimajade programmi tingimuste rikkumine.

Üürimaja omanikfirma nõukogu esimees, Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk kinnitas, et ühtegi tingimust siiski rikutud ei ole. Ta selgitas, et riigikontrolli viidatu on üks tingimus kolmest ja tegelikult vastavad kõik üürilised ühele seatud tingimustest.