Kauaoodatud areng: 2027. aastal on loota Nooruse kooli remonti

"Nooruse koolipere on andnud endast parima, et meie saare hariduselu fookuses hoida, ma usun, et kogukond rõõmustab koos meiega, et asjad hakkavad liikuma," ütles Nooruse kooli direktor Marit Tarkin. "Teema on päevakorral olnud aastaid ja koolipidaja on suurte murekohtadega kursis," lisas ta.