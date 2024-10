GALERII Haridusuuenduskonverentsi teisel päeval räägiti nii õpetaja eetikakoodeksist kui AI'st

Tema sõnul ollakse Viljandis praegu tandemrühma mudeli juures, kuid samal ajal rakendatakse ka mentorluspõhimõtteid. “See on töötuba ja kogemuslugu üheaegselt, et rääkida, kuidas meie oleme sel teel liikunud,” märkis Salumäe. Juhan-Mart Salumäe on Viljandi riigigümnaasiumi direktor aastast 2020. Esimene uuendus, mis ta koolis läbi viis, oligi tandemrühmajuhendamine, mis tähendab, et ühel õpperühmal on kaks juhendajat ehk klassijuhatajat.