Kas Nasva jõe suured saagid ohustavad kalavarusid?

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna kalavarude valdkonna juht Herki Tuus ütles, et uuringu tellis riik. Ajendi uuringu läbiviimiseks andis mõni aasta tagasi tuvastatud segadus jõemõrdadega Nasva jões, kus mõrrad ja nende paigutus jões ei vastanud nõuetele. "Kohtusime kaluritega ja saime sellisele kaubale, et edaspidi paigutatakse mõrrad jõkke nii, nagu näeb ette kalapüügieeskiri. Muutsime natuke ka mõrra definitsiooni ja tulime kaluritele vastu, et nad võivad jõemõrral kasutada kariaeda."