GALERII Torm kukutas puid ja viis elektri ära

Samuti registreeriti vähemalt 12 juhtumit, kus sõidukid kas sõitsid otsa teele langenud puule või puud olid kukkunud autodele. Enim on selliseid väljakutseid olnud Lääne regioonis, kus päästjad on välja sõitnud ööpäeva jooksul 183 korda.

Kuna tugev tuul püsib ka laupäeval, on täna Häirekeskus samuti tavapärasest suuremas valmiduses. „Oluline on, et hädaabinumbrile 112 helistades kõnet ei katkestataks – oodake liinil, kuni teie kõnele vastatakse, sest lõpetades ja uuesti helistades liigute ootejärjekorra lõppu. Kui teele on langenud puu, mis ei sulge teed täielikult ja on liiklejatele nähtav, andke sellest teada riigiinfo telefonil 1247,“ sõnas Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.