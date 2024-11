"Pidev rahvaste liikumine ja selle juures küsimine, kes eestlane on, kui me oleme pidevas liikuvuses olnud ja oleme ka edaspidi. See on selline fragmentide kogum, nagu Lennart on selle raamatu kirjutanud. Mängufilm ei ole nii-öelda ekraniseering, me ikkagi tõlgendame raamatuvormi filmikeelde. Me jätkame sealt, kus Lennart võis oma mõtetega pooleli jääda, nii et see täiendab seda raamatut," selgitas režissöör.