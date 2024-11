UURING Kolmandik Saaremaa elanikest ootab pensionieas rohkem kui 1500-eurost sissetulekut

Eesti keskmine pension on täna alla 800 euro. Ometi selgus Norstati läbiviidud uuringust, et 700-1000 euro suurust sissetulekut peab vanaduspõlves normaalset äraelamist võimaldavaks ainult 13% Saaremaa elanikest.

“See näitab ilmekalt, et kui inimesed ise lisaks ei kogu, peavad paljud Eesti elanikud tulevikus hakkama saama oodatust oluliselt väiksema sissetulekuga. Ühtlasi tajuvad Eesti pensionärid juba täna raskusi toimetulekul ja tulevikule mõeldes on olukord seda murettekitavam, et elukallidus näitab jätkuvat kasvu,” ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.

Uuringu kohaselt peab 1001-1500 eurot pensionieas normaalset äraelamist võimaldavaks summaks 48% Saaremaa inimestest, 1501-2000 eurost pensioni hindab piisavaks 13% küsitluses osalenutest ja rohkem kui 2000 eurost pensioni 22% valimisse kuulunud inimestest.

Vallistu sõnul peegeldavad tulemused selgelt kääre tänase Eesti keskmise pensioni ja inimeste soovide vahel.

“Eriti ilmekalt avaldub see nooremate vanuserühmade puhul, kes ootavad pensionipõlves suurimat sissetulekut, kuid on tihti passiivsed enda tulevikukindluse kasvatamisel konkreetseid samme astuma,” ütles Vallistu.

Ta rõhutas, et tööturul aktiivseid inimesi jääb Eestis aina aina vähemaks, kuid pensionäride hulk suureneb. See tähendab kasvavat survet riiklikule pensionile ja enamikes arenenud riikides on jõutud arusaamisele, et väärika vanaduspõlve kujundamiseks tuleb inimesi suunata iseseisvalt koguma.