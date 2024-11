“Aeg on nii kiiresti läinud,” tõdeb Ly Kallas. “Kui ma sellele kohale valituks osutusin, ei mõelnud ma, et nii kauaks jään. Aga see töö on olnud nii põnev ja nüüd on kool ka sellise struktuuriga, nagu ma kakskümmend aastat tagasi unistasin, nii et praegu võib juba oma töö vilju nautida,” kõneleb ta silmade särades.