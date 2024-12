JÕULUTERVITUSED KODUSAARELE Kaja Jakobsen Rootsist: "Ma tahan tervitada teid kõiki saabuva jõuluaja puhul!"

"Olen pool oma elust elanud siinpool Läänemerd, kuid Saaremaal on mu südames ikka eriline koht," ütleb alates 1999. aastast Rootsis Göteborgis elanud saarlane Kaja Jakobsen. Kaja elab oma perega Göteborgi äärelinnas kohas nimega Billdal. "Fantastiliselt ilus koht, ümbritsetud nii metsa kui merega. Kitsed ja põdrad jalutavad tihti aias," räägib Kaja.

Kaja perre kuuluvad veel abikaasa Peter, tütar Lizette ja poeg Niklas, kes on juba täisealine ja elab eraldi Malmös. Kaja töötab personalitöötajana riiklikus hambaravis. Vabal ajal on ta aktiivne kohalikes Eesti organisatsioonides, korraldades erinevaid kultuuriüritusi. Muu hulgas on Kaja ka Rootsieestlaste Liidu aseesimees.