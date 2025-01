Maksuamet alustas mootorsõidukimaksu teavituste saatmist

Transpordiameti liiklusregistri andmetel koostatud maksuteated on sõidukiomanikele või vastutavatele kasutajatele tehtud kättesaadavaks e-keskkonnas e-MTA. Maksuteated on koostatud liiklusregistri 1. jaanuari seisuga. Maksuteatel on aastamaksu summa kõikide omaniku või vastutava kasutaja nimel olevate sõidukite kohta kokku.

MTA tulumaksu osakonna juhi Madis Laasi sõnul on neljandik mootorsõidukimaksu kohustuslasi käinud nüüdseks oma maksuteatega e-MTAs tutvumas. "E-kirjaga ja tekstisõnumiga teavitusi saavad meilt kõik maksukohuslased, kelle e-posti aadress või telefoninumber on MTA-le teada – ka need, kes on nüüdseks oma maksuteatega juba tutvunud," ütles MTA tulumaksu osakonna juht Madis Laas.