Kuressaare peatreener Sander Post rõhutas, et mängu eesmärk ei olnud tingimata võitmine, vaid võimalus testida treeningutel õpitut. "Eks meil olid omad eesmärgid siin mängus. Otsene eesmärk ei olnud mängu võita, vaid proovisime teha neid asju, mida oleme saanud kahe nädala jooksul harjutada ja näha, kuidas need mängus toimivad. Treeningkoormuse pealt mängime hetkel. Esimene mäng Saaremaal ja tõesti on hea alustada niimoodi," sõnas Post rahulolevalt.