Mõni päev tagasi palusime lugejatel jagada fotosid, milliseid kevadmärke nad tänavusel erakordselt soojal kesktalvel Saaremaal märganud on. Aitäh kõigile, kes jagasid! Selgus, et Saaremaal õitsevad nii kevadlilled kui sarapuu ning nina on välja pistnud koguni rabarber.