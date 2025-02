Üleskutse Kas Kuressaares ja Orissaares võiksid olla koerte jalutusväljakud?

Koer jalutamas. Foto on illustreeriv.

Selline küsimus tekkis mul eelmisel aastal, lugedes ettepanekuid, mis inimesed valla arengukava osas teinud. Eriti just linnas tõid mitmed neist välja, et siin puuduvad aiaga piiratud alad, kuhu oleks võimalik oma neljajalgne sõber vabalt jooksma lasta – olgu nende nimeks siis koerte jalutusväljakud või koertepargid. Arutades asja kolleegidega, jõudsime kiiresti tõdemuseni, et ilmselt võiks Kuressaares ja ka Orissaares sellise objekti järgi vajadus olla.