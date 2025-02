Saaremaa kodutütred mängivad lauamänge

Aastaid toimusid ringkonnas kabevõistlused nii kodutütardele ja ka noortele kotkastele, aga mingil hetkel see mäng enam nii populaarne ei olnud ja osalejaid hakkas väheks jääma. Siis pakkus selleaegne Leisi vabatahtlik noortejuht Jaak Oks välja, et teha hoopis lauamängude päev, mis hõlmaks rohkem mänge. Nii toimuski 2008. aaastal Laimjala rahvamajas esmakordselt Raili Nõgu eestvedamisel kodutütarde lauamängude päev, kus peale kabe mängiti ka koroonat ja lauatennist.

Mängude päev on käinud nö külakorda - Kuressaare Nooruse koolis, Saaremaa erinevates noortekeskustes, Võhmal, Astes, Vanalinna koolis. Eredalt ongi meeles lauamängude päev Vanalinna koolis, kus eestvedajaks oli Tiia Kütt. Tähistasime lauamängude päevaga tol korral Eesti 100 sünnipäeva ja mängisime kõik Eesti mälumängu, mis siis nõuab teadmisi eesti loodusest, ajaloost, kultuurist, spordist ja geograafiast. Mängudepäeva omapära on selles, et osad mängud on teada ja neid saab kodus harjutada, aga alati on üks mängudest üllatusmäng, mis selgub alles kohapeal.