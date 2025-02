FOTOD Kuressaare kujud said vabariigi aastapäevaks kenad sallid ja mütsid

Sallitamise eestvedaja Reet Viira ütles, et traditsiooni püsimisele on kaasa aidanud Saaremaa vald ja tänuväärne oli esimese volikogu esimehe Tiiu Aro kaasabi. Tehniliselt aitab Kuressaare Linnamajandus. Sel aastal said trikolooriga salli või mütsi Kaali poiss, Suur Tõll ja Piret, Peeter Süda ja Raekoja lõvid, Arensburgi tüdruk ja Gotlandi lammas, esimest korda ka olümpiasangar Voldemar Väli. Albert Uustulnd sai salli kaela merekultuuri seltsilt.