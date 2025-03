Vald ilmselt pikendab jäätmevedajate lepinguid

2023. aasta 1. aprillist teenindavad Saaremaa valda Eesti Keskkonnateenused ja Ragn-Sells, kelle veoperiood kestab järgmise aasta märtsi lõpuni. Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Kairi Niit ütles, et ettevalmistused uueks korraldatud jäätmeveo hankeks käivad, aga tegu on n-ö vahehankega, mis esialgu suuremaid muudatusi jäätmekorralduses kaasa ei too, sest hange põhineb veel kehtival jäätmeseadusel.

Niit nentis, et see, millal ja millises lõplikus vormis jäätmereformi seadusemuudatused vastu võetakse, ei ole kahjuks teada. Kui need kinnitatakse reformi ajakava kohaselt suveperioodil, ei jää Saaremaa vallavalitsusel piisavalt aega, et alustada uue jäätmeveokorraldusega juba 1. aprillist 2026, mil praegune hankeperiood lõpeb.