GALERII JA VIDEO Raekoja lõvid vuntsitakse jaanipäevaks üles

Muinsuskaitseameti Saaremaa nõuniku Lea Laidra sõnul on restaureerimise eesmärk peatada skulptuuride edasine lagunemine, kinnitada irdunud osad, eemaldada mustus ja bioloogilised kahjustused. Ta lisas, et lõvid viiakse Tallinna töökotta, kuna see on odavam, kui restauraatoril Kuressaares töökoda rentida.