Johannes Aavik 145: tinsesti

“Ma ei ole musikaalne. See puudus on mul pärilik. Mu isa oli täiesti ebamusikaalne. Ema siiski laulis. Mu musikaalsuse puudus ilmnes päämiselt mu väga nõrgas muusikalises mälus. Ka lihtne viis ei jää mulle kergesti meelde. Ma pean seda väga paljo järgemööda kuulma. Seda ise nootidest mängides õpin ma selle paljo rutemin kätte. Olen enam silma- kui kõrvainimene, enam visuaalne kui auditiivne tyyp. /…/ Ometi olen juba poisieast alates tegelikolt paljo harrastand muusikat ja selleks rohkesti aega ning energiat kulutand. Selle ajaga ma oleksin võind ära õppida kaks-kolm võõrkeelt. Seepärast osalt ka kahetsen seda. Teiselt poolt aga leian, et tegotsemine muusikaga on mind hingeliselt rikastand, annud mulle uusi tunde-elamusi, avand aimamata kujotelmi. Kui mingi viisi või pala kätte õppisin just ise seda mängides, siis syvenesin sellesse, elasin seda tinsesti kaasa. See oli mulle kui omaette isiksus või syndmus. Seetõtto on mul kujonend vaade, et kui teatavaid viise ja palo ei tunne, oled nagu ilma jäänd millestki ilusast ja huvitavast."