Michelin Guide tõstis esile Alexander restorani, mis pääses Eesti TOP 5 hulka

"Kuigi lõunasöök on tavaliselt päeva kiirem eine, väärib see mõnikord ka ise päevaseks elamuseks olemist. Just selleks sobib Alexander Muhu saarel. Sõites Virtsu sadamast praamiga, jõuate 30 minutiga saarele, kust Pädaste mõis jääb vaid 10-minutilise autosõidu kaugusele. See 14. sajandist pärit mereäärne mõis on korraga nii elegantne kui luksuslik ning pakub lummavaid vaateid nii aedadele kui merele," kirjeldatakse restoran Alexandrit Michelin Guides.