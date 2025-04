PAKU KODUSOOJA Iseseisev preili Sidny on avatud kodupakkumistele!

Sidny on kaunis kolmevärviline emane kass. Tema pelgliku loomuse taga peitub siiski suur potentsiaal – rahulikus ja hoolivas kodus saaks Sidny julgust koguda ja oma tõelist iseloomu näidata. Ta sobiks hästi perre, kes mõistab, et usalduse võitmine on teekond, mitte võidujooks.