FOTOD Kuressaare päästekomando saab uue tipptasemel päästeauto

Uued päästeautod on vanadele sarnased.

Päästeameti teatel läheb 44 tellitud masinat komandodele ja kaks sisekaitseakadeemiasse. Vanemad autod vahetavad kutselistes komandodes välja veelgi vanemad autod, osa võõrandatakse vabatahtlikele ning osa jääb ka päästeametile reservi. Kokku on päästeametil 99 põhiautot, millest 18 on reservis juhtudeks, kui on vaja asendussõidukit või komplekteerida täiendavaid päästemeeskondi suurtele sündmustele. Uued päästesõidukid maksavad kokku üle 23 miljoni euro, nende soetamist kaasrahastab Euroopa Liit.