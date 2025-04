Tagasihoidlikust popiks

Küllap oli põhjus ka see, et õpikeskkond jättis Vanalinna koolis kahe eespool nimetatuga võrreldes kõvasti soovida – maja, ehkki küll kesklinnale lähemal, oli vana ja väsinud, ventilatsioon puudulik või lausa olematu, samuti pitsitas ruumikitsikus.

Kauaoodatud remondi järel sai Vanalinna koolist aga nii uhke maja, et pälvis koguni muinsuskaitseameti aastaauhinna. Korraga on kool muutunud nii popiks, et seal avatakse kahe 1. klassi asemel tänavu sügisel koguni kolm paralleeli.

Paraku sündimus Saaremaal aina kahaneb. Üks võimalus, kuidas rahvastiku kokkukuivamist pidurdada või vähemalt aeglustada, on inimesi (tagasi) siia elama meelitada. Kordatehtud ja tänapäevaseid tingimusi pakkuvad koolid-lasteaiad on kindlasti üks eeldus, et noored pered tahaksid elada just Saaremaal.