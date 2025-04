Oht maa alt Saaremaalt on kolme päevaga leitud juba ligi 1300 lõhkekeha

25. aprillil alanud suuremahuliste demineerimistööde esimesed päevad Saaremaal Sõrves on olnud leiduderohked. Kolme päevaga on leitud 1260 lõhkekeha. Lisaks andsid Muhu ja Saaremaa inimesed lõhkekehadest teada 11 korral, tänu millele tegid demineerijad ohutuks 94 lõhkekeha.

Demineerimistööde üldjuht, Lääne-Eesti pommigrupi juht Aivar Post selgitas, et lõhkekehi otsitakse just Sõrves seetõttu, et teise maailmasõja lõpus Sõrve kaudu taganedes jäeti maha hulganisti lahingumoona.