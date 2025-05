LUGEJA KIRI Vivat, Saaremaa Zoo!

Plaanis on ehitada Saaremaa loomaaia oma katlamaja, sest küttematerjal on omast käest.

Nii hea on näha, et siinne loomaaed on väga loomasõbralik. Selle põhjus on lihtne –Risto ja tema elukaaslane Mirge Arge teevad loomaaeda nagu enda jaoks, mitte suure raha teenimise eesmärgil. Loomad tunnevad end hästi, kui ainult külastajad oskaksid õigesti käituda.