Saarte koostöökogu eraldas kolmele projektile 440 000 eurot

Toetusmeetme eelarve oli 440 000 eurot ning selle piires sai rahastusettepaneku teha kolmele suurprojektile. Kuna plaanitud arendused on kallid ning taotlejate poolsed sild- ja omafinantseeringu vajadused suured, siis tegi üldkoosolek PRIA-le ettepaneku kinnitada toetuse saamiseks veel kaks taotlust, mis said samuti positiivse hinde, kuid mille rahastamiseks eelarvet ei jagunud. Toetust saaks need juhul, kui eelarvelised vahendid selleks vabanevad: kas paremusjärjestuses ülalpool olevad taotlejad loobuvad projektist, ei saa PRIA-lt toetuse määramise otsust või PRIA vähendab toetuse summat. Sellise tingimusliku ettepaneku esitas Saarte koostöökogu PRIAle esmakordselt.

Kolme esimese toetatava projekti hulgas on HANSMATH OÜ lehtmetalli töökoda koos vajaliku disainteenusega eraisikutele ja ettevõtetele. Plaanis on soetada lehtmetalli laserlõikuspink ja painutuspink, luues taristu, teenused ja kompetentsi, et pakkuda Saaremaal tipptasemel lehtmetalli disain- ja töötlusteenuseid. Projekti kogumaksumus on 314 850 eurot, millest toetus moodustab 188 910 eurot.