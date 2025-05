"Mul on väga hea meel, et läbi minu isiku on seekord tänatud kunsti. Teenetemärgi ajajoonel on see esmakordne," ütles Järvila vallalehele Saaremaa Teataja. Ta lisas, et kunsti ja kunstnike olulisus ühiskonnas pole aastate jooksul muutunud ja vabakutselise