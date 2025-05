Muhu vald küsib Liivale liikluskaamerat, foori ja kiiruspiirangut

Muhu vallas on viimastel kuudel aset leidnud rängad liiklusõnnetused. Viimane traagiline õnnetus juhtus 30. aprillil Liiva külas, kus veoautolt löögi saanud Muhu koolipoiss suri paar päeva hiljem. Oktoobris said joobes juhi tõttu vigastada täiskasvanu ja kolm väikest muhulast. 2024 aasta juulis toimus Linnuse külas riigimaanteel raske liiklusõnnetus, kus üks inimene hukkus. „Seda kõike on liiga palju – meie mure vajab kiiret sekkumist ning konkreetseid lahendusi,” möönis Muhu vallavanem. Ta palub leida transpordiametil võimalus kohtumiseks Muhu valla esindajatega, et arutada liiklusohutust Muhu saart läbival riigimaanteel.