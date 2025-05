Saksa miljardär Tom Schröder pani hakkama 29 miljonit dollarit, et ehitada 44.33 meetrine superjaht, mis on loodud kui ujuv austusavaldus filmile Top Gun. Schröder on 1986. aasta menufilmi nii suur fänn, et pani jahile nimeks Tom Cruise’i tegelaskuju järgi – leitnant Pete "Maverick" Mitchell.