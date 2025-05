PILTUUDIS "Kilo hind 2.50 või tervitate ühe korra hiidlast"

Meeste usk seiklusesse oli nii suur, et mindi kohe kahe paadiga. Mikk Kuusk oli köiega veetaval alusel ja otse sündmuste keerises.

"Tagasi tulime suure saagiga — kala üle tuhande kilo!" räägib Kuusk. Et ajalooürikutesse jääks saavutusest jälg maha, pandi foto jaoks üks meestest tuulehaugidega poseerima. Esivanemate jälgedes käiv hobikalastaja Mikk toonitab, et isik pildil ei ole näkineid, vaid saare mees omas elemendis.

"Ise ma püüan kala Taanis, kus kaluri elu on märksa lihtsam. Aga kuna mo isa on olnud eluaegne kalur, siis tahaks minagi kunagi olla kalur Saaremaal," ütleb Kuusk ja kutsub kõiki inimesi rohkem kala sööma, et kalapüügitraditsioon jääks ikka püsima.