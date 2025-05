Juhtkiri Kauaoodatud kanalisatsioon

Paraku pole Kuressaarest väljakolinud inimestel oma uutes kodudes kasutada selliseid hüvesid nagu ühisveevärk ja -kanalisatsioon – kellel on oma isiklik puurkaev, kellel see aga nii-öelda kamba peale. Ehkki näiteks Muratsi küla Tamme tee elanikud on juba aastaid püüdnud valda nõusse saada, et linna trasse vähemalt nende tänavani pikendataks, pole see siiani teoks saanud.