Tornimäe saab uue parkla

Pöide teenuskeskuse juhataja Toomas Olli sõnul on Tornimäe parklavajadus olnud kohalike jaoks päevakorral juba aastaid. "Teema on korduvalt olnud arutusel ning parkla järele on tuntud selget kogukondlikku vajadust," kinnitas Oll. Asukoht valiti tema sõnul välja praktilistel kaalutlustel – parkla tuleb Tornimäe keskusesse kiriku maa peale, nii Coopi toidupoe, Meierei kohviku kui ka Neitsi Maria Kaitsmise kirikule vahetusse lähedusse. Seda saavad kasutada nii kohalikud elanikud kui ka turistid, kes tulevad kirikusse ja kohvikusse või soovivad Tornimäel jalutada.