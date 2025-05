POLITSEINÄDAL SAAREMAAL Alkoholijoobes mees bussijaamas magamas, liiklusõnnetusi kaheksa

Politsei tuletab meelde, et juba praegu on tänavatele ilmunud rohkem kergliikureid ja jalgrattureid ning eesootaval suvel lisandub neid liiklusesse veelgi. Tuletame meelde, et oma jalgrattal või tõukerattal tasub alati silm peal hoida ja see lukustada, olenemata kui lühikeseks ajaks sellest eemal ollakse. Ööseks ning pikemateks äraolekuteks tasub sõiduvahend panna lukustatavasse keldrisse või garaaži, et sõiduvahend ei oleks tänaval möödujatel lihtsasti nähtav ja kättesaadav.