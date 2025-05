Kuidas inimene teispoolsusesse "menetleti"

Aidates teisi, käis Kristi läbi tulest ja veest, kaotas lõpuks kellegi kadeduse või "siseveendumuse" tõttu töö, kodu, maine ja abikaasa. Üks krimikaasus lõppes, teine algas, sest inimene polnud valmis alluma pealesurutavale kokkuleppele ja end kellegi egotrippija rõõmuks või töövõiduks süüdi tunnistama…

Viimases, ikka väga jaburas ja väidetava "raamatupidamise eeskirjade rikkumise" kaasuses oli kaks kohtuastet teatanud, et pole mõtet tegeleda. Asi on aegunud (loe: et ka jabur ning kohtud ei tahtnud sellise jamaga tegeleda) ja case closed, aga austet prokurör ei jätnud jonni…

Kristi oli sellest kõigest väsinud, aga siiski võitlusvaimu täis, et oma hea nime ja õigluse nimel edasi võidelda.

Minust on kuidagi iseenesest saanud, läbi nende hulluste, riigi hammasrataste vahele jäänud inimeste kuulaja ja tugija. Nii helistas Kristi Loigo kunagi ka mulle ja jäimegi aeg-ajalt suhtlema. Kristi helistas neljapäeval ja teatas, et "aegumise asi" kaevati prokuratuuri poolt edasi riigikohtusse. See kõlas uskumatult ja pidime uuel nädalal sellel teemal edasi suhtlema…

Inimese süda ei peagi sellisele menetluste kadalipule vastu. Kristi Loigo sõna otseses mõttes menetleti teispoolsusesse.

Tahan uskuda, et Kristi soov oleks täna see, et mingid inimesed, kelle väikese hinge taga on suur võim inimsaatuste kujundamisel, suudavad teha tema lahkumisest mingisugusedki järeldused, et järgmistele "siseveendumuse" ohvritele jääks alles elu ja kodutunne. Me ei peaks oma väikeses ja toredas riigis oma inimestega niimoodi käituma. Saab palju inimlikumalt.