Reservväelaste formeerimine ja mundrisse sättimine toimus Ämari lennubaasis. Seal said üle Eesti kokkutulnud varustatud ja relvastatud reservväelased esmase meeldetuletuse ajateenistuse ajal õpitust ja 9. mail saadeti 40 neist Muhu saarele.

Reservist kapral Kadastik Tartust ütles, et Siil on kulgenud motiveeritult, ilm on ilus ja tuju hea. Õppuse korraldus oli tema arvates hea ja põnev. Ajateenistuses oli ta Kuperjanovi pataljonis. Nüüd teenib õhuseiredivisjonis.