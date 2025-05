Joonistusvõistlus "Saaremaa Muuseum kui ajamasin" tõi kokku ajaloo, kunsti ja fantaasia

Kõik pildid on näitusel Saaremaa Muuseumis kuni 2. juunini.

Kui muuseum kuulutas aprilli alguses 5–16-aastastele lastele välja joonistusvõistluse "Saaremaa Muuseum kui ajamasin“, ei osanud ükski muuseumitöötaja uneski näha, et konkursile laekub lausa 247 eriilmelist ja põnevat tööd. Ometi just nii juhtus ja see tegi parimate tööde väljavalimise üsna keeruliseks.