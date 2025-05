Reigo Kuivjõgi tähistab juubelit näituse avamisega

Kadi raadio ja Saarte Hääl õnnitlesid juubilari sünnipäeva ja peatse näituse avamise puhul. "Mul on väga keeruline öelda, mis selle näituse eriliseks teeb, sest need on ju tööd minu kogust ja minu jaoks on nad kõik erilised. Aga kui laiemalt mõelda, siis ega nii suurt eesti nüüdiskunsti näitust pole Eesti kunstimuuseumides varem vist olnudki. Enamik teoseid on ikkagi uue vabariigi ajal loodud," arutles Reigo Kuivjõgi.