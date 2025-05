Oma Kodu on aastate jooksul ikka külas käinud Saare maakonna aasta emal ja aasta isal, kui nad seda on vähegi soovinud. Ja positiivset tähelepanu pole kunagi ülearu palju. Aasta ema 2025 Kätlin Kallas ootas meid koos perega ühel kenal kevadisel pühapäeval.

Kuigi see kusagilt välja ei paista, on majal vanust omajagu. “See on minu ema isa Arnoldi kodune koht. Leidsime maja laudaosa ühelt palgilt aastaarvu 1930,” räägib Kätlin. Kui vana on olnud hoone n-ö kambrite osa, jääbki tuvastamata. Algselt olnud selle talu koht natuke maad eemal, teeristis. Mingil ajal koliti kogu majapidamine praegusse asukohta. Kõrvalhooned on ilmselt samast ajast.