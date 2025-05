GALERII Embassy of Fashioni värske looming jõudis Kuressaarde

Lisaks esitleti Tanel Veenre uut kollektsiooni „Unimoon“, mis ühendab moonimotiivid, unenäolised kujundid ja rahvuslikud tikandid. Veenre sõnul on mitmed siidile tikkimisel kasutatud motiivid pärit just Saaremaalt: „Võtsin kaasa kõige värskemat ilu, üleeile esitletud rahvusliku siidi-seeria parimaid palu, rätikute vikerkaare ning kirju ehete valiku. Nii mõnigi tikitud õis siidil on pärit saartelt, seega nagu koju jõudmine."