PALJU ÕNNE Sisearhitekt, kes kaotas seentele südame! Vello Liiv 85

Loodusmuuseumi botaanik Loore Ehrlich , kes sel sügisel teeb juba 30. korda seenenäitust, meenutab: „Alustasin muuseumis üsna kasinate seeneteadmistega. Üks inimestest, kellele olen valutu ja kiire seenemaailmaga sõbrunemise eest südamest tänulik, on Vello. Ta on sedavõrd heatahtlik, sõbralik ja kannatlik inimene, et julgesin temalt alati küsida. Ka siis, kui juba kolmandat korda sama seeneliiki ära ei tundnud…“

Vello Liivi mükoloogiaalased teadmised on sedavõrd põhjalikud, et ta on mitmete populaarsete seeneraamatute autor või kaasautor. Tema professionaalsed teadmised on tunnustust ja rakendust leidnud ka Eestist väljaspool – Vello Liiv on Euroopa punalehikute monograafia kaasautor.