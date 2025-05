ÜHE AJASTU LÕPP Kessu kohvik ootab viimast korda külla!

Sel sügisel saaks täpselt 20 aastat sellest, kui Kersti ja Mart Aru Kessu kohviku avasid. Nüüd nendivad omanikud, et kohvik on sunnitud uksed sulgema. "Keegi kahjuks üle ei võta. Me oleme ikka olnud selline päevatoidu koht, kus on hea hinna ja kvaliteedi suhe. Kliente on olnud nii Ärimajast kui ka ümberkaudsetest asutustest, aga ka palju pensionäre ja lapsi," rääkis Kersti Aru.