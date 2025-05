Maarja-Rebeca Luhtaru Kes on natt, kes tupikas, mis aga aamiroho?

Saarte murdekeel ja saarluse identiteet on juba mitu aastat Saaremaal suure tähelepanu all. Päris mitmes koolis õpetatakse kohalikku kultuuripärandit ehk saarlust, välja on antud saarluse õpikuid ning maakonnaliinidel sõitvad bussid on kaunistatud saarte murdesõnadega.