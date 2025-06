Merepäästevõistlustel võidutsesid vabatahtlikud merepäästjad

Merepäästevõistlused toimusid tänavu juba kümnendat korda. Võistluste peakorraldaja PPA mereturvalisuse grupi arendusekspert Kristo Kotkase sõnul on võistlused saanud traditsiooniks ning igal aastal tulevad kokku merepäästjad üle Eesti, et oma oskused proovile panna. „Võistluspäev oli pikk ja raske, kuid see peegeldab merepäästjate tegelikku tööpäeva. Võistlusalad tegime võimalikud sarnased reaalsetele õnnetussündmustele merel ning tulemustega võib rahule jääda, sest kõik said hästi hakkama ja navigatsioonihooajale võime julgelt vastu minna. Sõltumata sellest, kas tegemist on vabatahtlike või kutseliste merepäästjatega, on meil üle Eesti heade oskuste ja teadmistega merepäästjad, kes tulevad appi ka rasketes oludes,“ sõnas Kotkas.