Torgu Kuningriik lasi välja helilooja Peeter Vähi postmargi

1992. aastal loodud Torgu Kuningriik austas Peeter Vähit postmargiga, kuna helilooja on hümni „Oo, Sörvemaa“ kaasautor. Lisaks toimub 20. juunil Torgu Kuningriigi territooriumil asuvas Jämaja kirikus Peeter Vähi loomingu juubelikontsert „Müstiline ühinemine“. Laval on Heili Rosin-Leivategija (flööt), Marie-Helen Aavakivi (viiul), Kanada kitarrist Rémi Boucher ja juubilar Peeter Vähi. Muuhulgas on kavas maailma kitarrimuusika absoluutne hitt „Concierto de Aranjuez“ ning kontserdile nime andnud idamaise värvinguga „Müstiline ühinemine“.