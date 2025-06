Eero Lapp Iga inimene peab pääsema koju – takistusteta

Selleks, et inimene pääseks oma koju ja tema juurde saaksid sõita eluliselt vajalikud teenuseosutajad – kiirabi, päästeteenistus ja lumelükkaja – või lihtsalt külalised, on seaduseandja loonud õiguslikud võimalused. Et elu ei sõltuks kiuslikust naabrist.