PANE END KIRJA Saarte Hääles saab registreeruda ”Selgeks grupijuhiks”

„Me ei tee seda kampaaniat auhindade ega numbrite pärast. Kahjuks on endiselt vaja igal aastal meelde tuletada, et liiklus ja alkohol ei sobi kokku,“ ütles Kuku raadio peatoimetaja Madis Kimmel. „Kui keegi otsustab enne jaane, et tema on seekord oma seltskonna kaine juht, on see üks lihtsamaid viise oma sõpradele ja perele head teha. Iga antud lubadus loeb ja võib päästa kellegi elu.“