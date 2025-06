Tarmo Roosimölderi näitus "ÜRG" Kunstistuudios

1970. aastal Tallinnas sündinud Tarmo Mölder on kunstnikuna iseõppija. Tartu Ülikooli õpingud olid suunatud geoloogia erialale, kuid ta on aktiivselt tegelenud enesetäiendamisega mitmete loovisikute juhendamisel ja töötubade kaudu. Lisaks on ta korraldanud isiknäitusi ja performance’eid Eestis ning osalenud nii grupi- kui ka isiknäitustel üle Euroopa. Mölder on Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Eesti Kunstnike Liidu liige.

„Siia näitusele üles pandud maalid on enamuses maalitud eelmisel aastal. Maalisin suure komplekti ühe vana tuttava ettepanekul, et need välja panna vastavatud mõisahotellis Viljandis. Seal olid need tööd jaotatud suure hoone eri ruumide ja korruste vahel, siin Kuressaares on osa neist maalidest kõik ühes galeriis. Kuna eelmise aasta näitus toimus Viljandis, mis asub ürgoru serval, sai näituse pealkirjaks ‘Ürgorg’. Kuressaare pole väga „orgne“, pealkirjaks jäi – ‘Ürg’.

Maalidel on ikka minu lemmikteemad: meri, avarus, suur hele sinine taevas, servad ja ületamised, eri elementide piirid... Igal maalil on oma tekkimise lugu, aga see on mulle käivitajaks, ja igal vaatajal, loodan, tekib vaadates oma lugu.

Saaremaa – just Kuressaare ja siinsed lähimad paigad – on mulle ammu meelis puhkusekoht. Käin tihti Nasval õngitsemas, vaatamas, kui viltu on Kiipsaare tuletorn täna; tagasiteel Kuressaarde annab Odalätsi allikas vett... Kõige rohkem meeldib mulle, et Saaremaal on ruumi ja õhk on kuidagi teistsugune,“ räägib kunstnik Tarmo Mölder oma näitusest.

Näitus „ÜRG“ on üleval Kuressaare Kunstistuudio Klaasgaleriis 5. juunist kuni 12. juulini.