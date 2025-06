Elevust tekitanud Pluto Regatt tõi Piritale palju purjetajaid

Regati korraldustiim rõõmustab, et huvi erinevate paadiklasside vastu on jätkuvalt kõrge. Mitmekesised sõidud pakkusid kõigile osalejatele suurepärast sportlikku väljundit ning sama oluline osa regati õhkkonnast oli ka kaldal toimunud after sail, kus purjetajad said muljeid vahetada, ühiselt aega veeta ja päeva emotsioonid mõnusalt kokku võtta. Pluto Regatt kinnitas taas, et Eesti purjetamises on kohta nii uuele põlvkonnale kui ka kogenud purjesportlastele.